Κακοκαιρία στην Αχαΐα: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία - Χωρίς ρεύμα περιοχή στο Αίγιο

Σοβαρά και εκτεταμένα προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Η παραλιακή του Ρίου έχει μετατραπεί σε θάλασσα. Το νερό έχει «εισβάλει» σε σπίτια και καταστήματα, σύμφωνα με τον ιστότοπο tempo24. Ο παραλιακός δρόμος έχει καταστεί απροσπέλαστος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ποσειδώνος.

Στο Αίγιο, μια ολόκληρη περιοχή έχει μείνει χωρίς ρεύμα, όπως μεταδίδεται επίσης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί σήμερα, από τις πρωινές ώρες έως τις 17:00, συνολικά 103 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός.

