Κακοκαιρία: «Μπαράζ» κλήσεων στην Πυροσβεστική από Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα

Σε 103 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας από σήμερα το πρωί έως και τις 17.00.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 33 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 47 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 40 κοπές δέντρων, μία άντληση υδάτων και 6 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου

Ενέργειες του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, από τις πρωινές ώρες έως ώρα 17:00, σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 https://t.co/YIzNYvKMnl pic.twitter.com/PaumSbPQ7y — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 10, 2026

Άρτα: Μεγάλη κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας η εκτεταμένη κατολίσθηση που σημειώθηκε στη θέση «Κάμπος», στο τελευταίο σπίτι του οικισμού.

Σύμφωνα με το epiruspost, η πλαγιά υποχώρησε σε μεγάλη ακτίνα, με το έδαφος να μετακινείται απότομα και να δημιουργούνται βαθιές ρωγμές, αποκαλύπτοντας σοβαρή αστάθεια του εδάφους.

Σε ορισμένα σημεία η υποχώρηση αγγίζει δεκάδες μέτρα, εντείνοντας τον φόβο για περαιτέρω κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε περίπτωση νέων έντονων καιρικών φαινομένων.

Η κατολίσθηση εκδηλώθηκε σε απόσταση αναπνοής από κατοικία, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αγωνία στους κατοίκους. Όπως αναφέρουν, το φαινόμενο δεν είναι επιφανειακό, αλλά αφορά μαζική μετακίνηση εδάφους, με το τοπίο να έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση αυτοψία και παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα της περιοχής και να ληφθούν μέτρα προστασίας.

Στο σημείο αναμένεται να γίνει αυτοψία καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι στην Πάτρα - Ξηλώθηκε μπαλκόνι πολυκατοικίας

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την Πάτρα το Σάββατο (10/1), προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς και επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού.

Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για κατά τόπους έντονα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, όταν ισχυρός άνεμος ξεκόλλησε τζάμι από μπαλκόνι διαμερίσματος 5ου ορόφου σε πολυκατοικία της οδού Αγίου Νικολάου, στο τμήμα μεταξύ του πεζόδρομου της Μαιζώνος και της οδού Κορίνθου.

Το βαρύ τζάμι κατέληξε στο οδόστρωμα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κανείς από το σημείο, γεγονός που αποσόβησε τα χειρότερα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή με κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε τραυματισμός και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τυχόν επιπλέον επικίνδυνα αντικείμενα στο μπαλκόνι και στην πρόσοψη του κτιρίου.

Ναύπλιο: Οι θυελλώδεις άνεμοι ανέβασαν τη θάλασσα στη στεριά - Βίντεο

«Σφυροκόπημα» από ισχυρούς ανέμους δέχονται το Σάββατο (10/01) πολλές περιοχές της χώρας, με τα κύματα στο Ναύπλιο να ανεβάζουν τη θάλασσα στη στεριά.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανήρτησε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τραβήχτηκε από την Ακτή Μιαούλη, απέναντι από το Μπούρτζι, το εμβληματικό φρούριο της πόλης εντός της θάλασσας, οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει μεγάλη θαλαασοταραχή στην περιοχή, με τα κύματα να ανεβαίνουν στην προβλήτα.

Φθιώτιδα: «Άθλος» τα ναυτιλιακά δρομολόγια στο λιμάνι της Γλύφας λόγω των ισχυρών ανέμων - Βίντεο

Με μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούνταν τα δρομολόγια στο νέο λιμάνι της Γλύφας στη Φθιώτιδα το Σάββατο (10/01) εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Το Ε/Γ-Ο/Γ «Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» αναχώρησε στις 12:00’ το μεσημέρι του Σαββάτου για Αγιόκαμπο, έχοντας και τις τέσσερις μηχανές του στο φουλ ώστε να ισορροπήσει για να φορτώσει οχήματα και ανθρώπους και να αποπλεύσει με ασφάλεια από το λιμάνι, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Οι συνθήκες χαρακτηρίζονταν οριακές πριν δοθεί απαγορευτικό.

Διαβάστε επίσης