Άγραφα: Κατολίσθηση λόγω των έντονων βροχοπτώσεων - Έκλεισε δρόμος

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην Ευρυτανία εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, με μεγάλη κατολίσθηση να σημειώνεται στον δρόμο προς Άγραφα, μετά τη θέση Καρβασαράς, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Μεγάλος όγκος χωμάτων και βράχων κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων, σύμφωνα με τα evrytanikanea.gr.

Έπειτα από σημαντική κινητοποίηση των Αρχών ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία έπειτα από λίγες ώρες, αρκετά νωρίτερα από το αναμενόμενο.

