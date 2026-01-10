Πάτρα: Οι ισχυροί άνεμοι «ξήλωσαν» τζάμι από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου στο κέντρο της πόλης

Το βαρύ τζάμι έπεσε στο οδόστρωμα της Αγίου Νικολάου. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κανείς από το σημείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας το μεσημέρι του Σαββάτου (10/01), όταν ισχυρός άνεμος ξεκόλλησε τζάμι από μπαλκόνι διαμερίσματος 5ου ορόφου σε πολυκατοικία της οδού Αγίου Νικολάου, στο τμήμα μεταξύ του πεζόδρομου της Μαιζώνος και της οδού Κορίνθου.

Το βαρύ τζάμι κατέληξε στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κανείς από το σημείο, σύμφωνα με το thebest.gr.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή με κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε τραυματισμός και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τυχόν επιπλέον επικίνδυνα αντικείμενα στο μπαλκόνι και στην πρόσοψη του κτιρίου.

