Επανεμφάνιση Πούτιν μετά από 2 εβδομάδες, χωρίς σχόλια για Βενεζουέλα - Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επανεμφανίστηκε σήμερα στο Κρεμλίνο μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες απουσίας λόγω των χριστουγεννιάτικων διακοπών, αλλά απέφυγε να σχολιάσει την τρέχουσα διεθνή σκηνή.

Ο Πούτιν δέχθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ντένις Μαντούροφ , με τον οποίο συζήτησε την κατάσταση στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και διαστημικών τομέων.

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου, ο οποίος είχε παραστεί μόνο σε μία δημόσια εκδήλωση μέχρι στιγμής φέτος, δεν έχει κάνει καμία δήλωση από τα τέλη του 2025 .

Ο Πούτιν δεν έχει σχολιάσει τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τις μαζικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, την κατάσχεση πετρελαιοφόρων με ρωσική σημαία ή τη διαμάχη γύρω από τις εδαφικές διεκδικήσεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Σκηροπυρηνικοί Ρώσοι έχουν ασκήσει σκληρή κριτική στο Κρεμλίνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την έλλειψη αντίδρασης σε αυτά τα διεθνή γεγονότα, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, ο Μαδούρο ήταν ο κύριος σύμμαχος της Μόσχας στη Λατινική Αμερική.

Επιπλέον, χαρακτήρισαν την κατάσχεση του ρωσικής σημαίας πετρελαιοφόρου «Marinera» στον Βόρειο Ατλαντικό από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ ως «ταπείνωση».

Για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν παρέμεινε στη μυστική βάση των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων στο Σολνετσνογκόρσκ, όχι μακριά από τη Μόσχα. Αυτό είναι το ίδιο μέρος όπου κατέφυγε όταν ο Γεβγκένι Πριγκοζίν, επικεφαλής της Ομάδας Βάγκνερ, όταν ηγήθηκε της στρατιωτικής εξέγερσης τον Ιούνιο του 2023.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, το Κρεμλίνο δεν αποκάλυψε δημόσια την εκκλησία όπου ο Πούτιν παρευρέθηκε στη Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία το βράδυ της 6ης Ιανουαρίου, υποδεικνύοντας βαθιά ανησυχία για την ασφάλειά του.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν έδωσε τη συνήθη τηλεφωνική συνέντευξη Τύπου για τα τοπικά και ξένα μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Παρόλο που ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποφύγει οποιαδήποτε κριτική προς τον Τραμπ, η κατάσχεση του πετρελαιοφόρου από τον αμερικανικό στρατό αποτελεί μια νέα πρόκληση για το Κρεμλίνο.

Σχολιαστές με πολεμοχαρές πνεύμα στη Μόσχα επέκριναν την κυβέρνηση για την αδυναμία της να παράσχει άμεση αντίδραση και υποστήριξαν ότι η Ρωσία θα πρέπει να αναπτύξει τα ναυτικά της μέσα για να προστατεύσει τα πλοία του σκιώδους στόλου της.