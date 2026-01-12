Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) ο 54χρονος πατέρας από την Κρήτη που κατηγορείται για βιασμούς σε βάρος δύο κορών του.

Λίγο μετά την προφυλάκισή του, η 23χρονη ΑμεΑ κόρη του που τον κατήγγειλε για βιασμό μίλησε στην εκπομπή του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα». «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», δήλωσε η 23χρονη που μαζί με την ανήλικη αδελφή της την ημέρα των Φώτων κατήγγειλαν τον πατέρα και τη μητέρα τους για βιασμό και κακοποίηση, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η προφυλάκιση του 54χρονου αφορά αποκλειστικά την κακοποίηση ή την καταγγελία για βιασμό, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα του τεστ DNA, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα γαι την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο αδελφός των ανήλικων κοριτσιών που μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και τις τελευταίες εξελίξεις έχει αναλάβει τη φροντίδα των δύο κοριτσιών μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή ξεκαθάρισε ότι οι αδερφές του βρίσκονται μαζί του με τη θέλησή τους.

Σημειώνεται ότι οι δύο αδελφές έχουν καταθέσει ενώπιων ψυχολόγους της Ασφάλειας, ενώ η υπόθεση έχει λάβει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Τα κορίτσια έχουν ήδη καταθέσει σε ψυχολόγους της Ασφάλειας, ενώ η υπόθεση έχει λάβει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Μία εκ των ανήλικων έχει ήδη περάσει από τις προβλεπόμενες διαδικασίες για ανήλικα θύματα, ενώ υπάρχει και δικαστική εκκρεμότητα που αφορά βρέφος, το οποίο έχει δοθεί σε προσωρινή αναδοχή.

«Ο πατέρας μου τους έλεγε να πουν ότι της βίασε ο άνδρας από το Πακιστάν»

Ο αδελφός των κοριτσιών που έκαναν την καταγγελία σε βάρος των γονιών τους μιλώντας στην εκπομπή δήλωσε ότι «ο πατέρας μου τους έλεγε να πουν ότι της βίασε ο άνδρας από το Πακιστάν».

Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, ο 54χρονος φέρεται να έλεγε στην 23χρονη κόρη του να ισχυριστεί στις Αρχές ότι ένας αλλοδαπός πακιστανικής καταγωγής ήταν το πρόσωπο που τη βίαζε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αδελφό και τις καταθέσεις των κοριτσιών, οι ίδιες επιμένουν ότι ο μόνος δράστης ήταν ο πατέρας τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα κορίτσια δέχονταν επιπλέον σωματική βία και ζούσαν υπό καθεστώς φόβου, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν είχαν απευθυνθεί νωρίτερα στις Αρχές.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συγκάλυψης από μέλη της οικογένειας καθώς η υπόθεση έχει «χωρίσει» την οικογένεια αλλά και ορισμένους συγγενείς σε δύο «μέτωπα».

Από τη μία πλευρά είναι ο αδελφός που μαζί με την 23χρονη και μία εκ των ανηλίκων ισχυρίζονται ότι ομόνος δράστης ήταν ο πατέρας και από την άλλη πλευρά,ο 54χρονος -πλέον- προφυλακιστέος, η 42χρονη σύζυγός του, η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας και άλλοι στενοί συγγενείς που εμφανίζονται πεπεισμένοι για την αθωότητα τους και εξαπολύουν μύδρους για τα δύο κορίτσια αλλά και τον αδερφό τους κατηγορώντας τον για σκοπιμότητα.

Διαβάστε επίσης