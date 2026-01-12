Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενος ο 54χρονος πατέρας που βίαζε τις δύο κόρες του

Oι συνήγοροι υπεράσπισης, κύριοι Ελευθέριος Κάρτσωνας και Γιάννης Χατζηδάκης, κατέθεσαν και αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενος ο 54χρονος πατέρας που βίαζε τις δύο κόρες του
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου και με τη σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, ο 54χρονος από τη Μεσσαρά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση των δύο κορών του, ηλικίας 24 και 15 ετών αντίστοιχα, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το Cretalive, από την πλευρά της υπεράσπισης υποβλήθηκε και επίσημα αίτημα για διενέργεια εξέτασης DNA, με τον κατηγορούμενο να προβάλλει με σθένος τον ισχυρισμό ότι τα αποτελέσματα θα αποδείξουν την αθωότητά του τόσο σε σχέση με το βρέφος της 24χρονης, όσο και αναφορικά με τις πράξεις βιασμού που του αποδίδονται.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης, κύριοι Ελευθέριος Κάρτσωνας και Γιάννης Χατζηδάκης, κατέθεσαν και αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ζητώντας να εξεταστούν όλα τα μέλη της οικογένειας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

«Πουθενά δεν φταίω, όλα τα έκαναν αυτά», φώναζε κατά την απομάκρυνσή του από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισής του.

Ο 54χρονος αρνείται πλήρως τις αποδιδόμενες κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι υποκινήθηκαν από τον γιο του με σκοπιμότητα. Η ΕΛ.ΑΣ είχε συλλάβει και την 42χρονη σύζυγο και μητέρα των δύο κοριτσιών για ενδοοικογενειακή σωματική βία, αφέθηκε ωστόσο ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό του ζευγαριού, που είναι γονείς πέντε παιδιών, βρίσκεται η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας και άλλοι στενοί συγγενείς. Εμφανίζονται πεπεισμένοι για την αθωότητα τους και εξαπολύουν μύδρους για τα δύο κορίτσια αλλά και τον αδερφό τους που τα πήρε από το χέρι και ανήμερα των Φώτων πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν τον πατέρα τους.

Ο 23χρονος γιος ζει στο Λασίθι όπου είναι παντρεμένος και οι σχέσεις με την οικογένεια του δεν ήταν και οι καλύτερες. Την περίοδο των εορτών φιλοξένησε τις δύο αδερφές του και εκεί, όπως καταγγέλλεται, αποκάλυψαν ότι ο πατέρας τους τις έχει κακοποιήσει σεξουαλικά κατ’ επανάληψη όταν η μητέρα απουσίαζε στη δουλειά και ότι το μωρό που γεννήθηκε είναι δικό του.

