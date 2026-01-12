Ηράκλειο: 11χρονος κατήγγειλε τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία

Τη μητέρα του κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία ένας 11χρονος μαθητής από το Ηράκλειο με αποτέλεσμα τη σύλληψή της.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο ανήλικος που είναι μαθητής της έκτης τάξης του δημοτικού μετέβη -συνοδευόμενος από τον πατέρα του, που είναι σε διάσταση με τη μητέρα του- στο γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου προχώρησαν στην καταγγελία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 11χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του τον έσπρωξε και του έβαλε τις φωνές, άγνωστο, όμως για ποιο λόγο.

Το παιδί αναμένεται να μιλήσει και σε ψυχολόγο για τα όσα καταγγείλει, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία.

Διαβάστε επίσης