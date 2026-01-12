Ασπρόπυργος: Ρομά άναψαν φωτιές και πέταγαν πέτρες σε οχήματα -Τραυματίστηκε στο κεφάλι αστυνομικός

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (11/1) στον Ασπρόπυργο όπου άγνωστοι έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ ενώ πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας.

Από τις επιθέσεις, μάλιστα, τραυματίστηκε και αστυνομικός από πέτρα στο κεφάλι, ο οποίος διακομίστηκε στο «401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο».

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, λόγω του περιστατικού σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Δευτέρας επιχείρηση της διεύθυνσης αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ομάδες ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, καθώς και στελέχη της νεοσύστατης Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης της ΔΑΟΕ, που δρα κυρίως σε καταυλισμούς Ρομά.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

