Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

Ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη, Σωτήρης Αδαμίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον AlphaRadio 989 ανέφερ: «Τον είχα εξετάσει πάρα πολλές φορές τον Γιώργο Παπαδάκη. Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του, που δεν φαινόταν σε εσάς προς τα έξω. Εμείς όμως το είχαμε ζήσει πολλά χρόνια. Είχε μία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπήρχαν και προβλήματα που έκαναν την καθημερινότητά του πιο δύσκολη. Παρά ταύτα, η χρόνια νόσος από την οποία υπέφερε και για την οποία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αρκετές φορές, ήταν εκείνη που δυσκόλευε πολλές φορές την συνολική του εικόνα. Άκουγε, αλλά όχι απόλυτα. Βοηθούσε η σύζυγός του, η Τίνα. Ήταν με την καλή έννοια, το καρφί» ανέφερε αρχικά ο κ. Αδαμίδης.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μία γλυκύτητα ως άνθρωπος που μπορούσε να σε δυσκολέψει για να είσαι αυστηρός μαζί του. Πριν λίγες ημέρες μου είχε πει ότι θα έρθει για έναν έλεγχο, αλλά τελικά δεν προλάβαμε» συμπλήρωσε.



