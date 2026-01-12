Κλειστά σχολεία (13/1): Σε ποιες περιοχές δεν θα «χτυπήσει» το κουδούνι την Τρίτη λόγω κακοκαιρίας

Σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Κλειστά σχολεία (13/1): Σε ποιες περιοχές δεν θα «χτυπήσει» το κουδούνι την Τρίτη λόγω κακοκαιρίας
Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποφάσεις των Δημάρχων.

Σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με σημερινή οδηγία του υπουργείου Παιδείας προς όλα τα σχολεία της χώρας.

Ειδικότερα:

  • Δήμος Μακρακώμης: Την Τρίτη 13-1-2026 οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου Μακρακώμης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από ώρα 09:00 π.μ λόγω επικράτησης χιονόπτωσης και παγετού σε όλο το Δήμο.

Η απόφαση αφορά τα Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, , Παιδικούς Σταθμούς Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ.

  • Δήμος Αριστοτέλη: Λόγω του επικρατούντος παγετού οι σχολικές μονάδες του Δήμου Αριστοτέλη για αύριο , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργήσουν ως εξής :

Στις Κοινότητες Αρναία , Στανό , Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα, #Μεγάλη_Παναγία, Σταγειρα και Στρατονικη οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι Παιδικοί Σταθμοί θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μια ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο.

Ανάλογα θα προσαρμοστούν και τα δρομολόγια των σχετικών δρομολογίων των μαθητικών λεωφορείων τα οποία θα ξεκινήσουν από τα προκαθορισμένα σημεία επιβίβασης μια ώρα αργότερα.

Στις υπόλοιπες Κοινότητες η λειτουργία των σχολικών μονάδων και των παιδικων σταθμών θα γίνει κανονικά.

  • Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει τους γονείς, τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό ότι, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή και για λόγους προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών, σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με απόφαση Δημάρχου και σύμφωνα πάντα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και έντονου κύματος ψύχους που έχει λάβει η πολιτική προστασία του Δήμου μας, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) των περιοχών:

-Λάλα
-Δίβρης
-Πανόπουλου
-Κουμανίου

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, με γνώμονα τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις δυσκολίες από τον παγετό.

  • Δήμος Φλώρινας: Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:15 π.μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.
  • Δήμος Αμυνταίου: Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου Ιωάννη Λιάση, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 9:15 π.μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού που επικρατούν στην περιοχή.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

  • Δήμος Πρεσπών: Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2025, με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Στεργίου, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα σε όλα τα σχολεία του Δήμου Πρεσπών.

Ο παιδικός σταθμός και το ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν κανονικά.

  • Δήμος Καστοριάς: Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, με απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ.
    Οι Παιδικοί, Βρεφικοί Σταθμοί και το ΚΔΑΠ του Δήμου Καστοριάς θα λειτουργήσουν κανονικά.
  • Δήμος Δεσκάτης: Με απόφαση του Δημάρχου Δεσκάτης, αύριο Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026, τα μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα, δηλαδή στις 9:15, λόγω του παγετού.
  • Δήμος Πολυγύρου: Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων, θα ανοίξουν αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 στις 9π.μ., λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
  • Δήμος Βιάννου: Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου σχολικές Μονάδες στο Δήμο Βιάννου.

Συγκεκριμένα με βάση το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με χιονοπτώσεις που αναμένονται να διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01/2026, καθώς και την επικράτηση παγετού σε σημεία του οδικού δικτύου λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, δεν θα λειτουργήσουν οι παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου Βιάννου για αύριο, συμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Βιάννου κ. Παύλου Μπαριτάκη:

-Γυμνάσιο Βιάννου
-Λύκειο Βιάννου
-Δημοτικό σχολείο Άνω Βιάννου
-Νηπιαγωγείο Βιάννου
-Δημοτικό σχολείο Εμπάρου
-Νηπιαγωγείο Εμπάρου
-Επίσης κλειστός θα παραμείνει και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Βιάννου.

Οι υπόλοιπες σχολικές Μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά.

