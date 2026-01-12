Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πολικές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη - Πότε έρχεται νέα ψυχρή εισβολή

Για την πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα μίλησε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το βράδυ της Δευτέρας (12/1) θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι στιγμής, με τη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας να κυμαίνεται κάτω του 0°C.

Το κύμα ψύχους θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη (14/1), όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, «μέχρι την Κυριακή που δεν αποκλείεται να έχουμε νέα ψυχρή εισβολή», επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Αττική - Στα «λευκά» η Πάρνηθα

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και στην Αττική, με την Πάρνηθα να έχει ντυθεί στα «λευκά» από το πρωί της Δευτέρας, 12 Ιανουαρίου.

Η θερμοκρασία έχει σημειώσει ραγδαία πτώση τις τελευταίες ημέρες και οι πρώτες νιφάδες της χρονιας έπεσαν στο υψηλότερο βουνό της Αττικής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Για να το θαυμάσουν, δεκάδες Αθηναίοι σπεύδουν από το πρωί στο καταφύγιο Μπάφι, παίζοντας με το χιόνι, φτιάχνοντας χιονανθρώπους και περπατώντας στο πανέμορφο τοπίο.

