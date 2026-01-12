Καιρός: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στους -14,8°C η ελάχιστη θερμοκρασία

Εκτεταμένος παγετός παρουσιάστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 12/01, στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η πτώση της θερμοκρασίας ήταν εντυπωσιακή στα ορεινά, όπου οι ελάχιστες κυμάνθηκαν από -10°C έως -15°C.

Οι περιοχές που σημείωσαν το περισσότερο κρύο το πρωί της Δευτέρας είναι οι εξής:

Κατάταξη Περιοχή / Σταθμός Θερμοκρασία (°C) #1 Σέλι -14.8 #2 Λαϊλιάς Σερρών -13.6 #3 Βασιλίτσα Χ/Κ -12.6 #4 Βλάστη Κοζάνης -11.1 #5 Ανήλιο Μετσόβου Χ/Κ -10.9 #6 Κλεισούρα Καστοριάς -10.7 #7 Σέσι Παρνασσού -10.4 #8 Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης -10.3

