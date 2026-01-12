Καιρός: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Στους -14,8°C η ελάχιστη θερμοκρασία
Πολικές θερμοκρασίες στα ορεινά και τα χιονοδρομικά κέντρα – Στους -12.6°C η Βασιλίτσα, στους -10.4°C ο Παρνασσός.
Εκτεταμένος παγετός παρουσιάστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 12/01, στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η πτώση της θερμοκρασίας ήταν εντυπωσιακή στα ορεινά, όπου οι ελάχιστες κυμάνθηκαν από -10°C έως -15°C.
Οι περιοχές που σημείωσαν το περισσότερο κρύο το πρωί της Δευτέρας είναι οι εξής:
|Κατάταξη
|Περιοχή / Σταθμός
|Θερμοκρασία (°C)
|#1
|Σέλι
|-14.8
|#2
|Λαϊλιάς Σερρών
|-13.6
|#3
|Βασιλίτσα Χ/Κ
|-12.6
|#4
|Βλάστη Κοζάνης
|-11.1
|#5
|Ανήλιο Μετσόβου Χ/Κ
|-10.9
|#6
|Κλεισούρα Καστοριάς
|-10.7
|#7
|Σέσι Παρνασσού
|-10.4
|#8
|Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης
|-10.3
