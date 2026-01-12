Κακοκαιρία: Μαίνεται η κόντρα ανάμεσα στους μετεωρολόγους - Νέα «μπηχτή» Τσατραφύλλια για Μαρουσάκη

Μαίνεται η κόντρα ανάμεσα στους μετεωρολόγους, με αφορμή το κύμα κακοκαιρίας που σφυροκοπά τη χώρα τις τελευταίες ώρες.

Όλα ξεκίνησαν με τον χαρακτηρισμό «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποίησε στη πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις συναδέλφων του, όπως του Γιώργου Τσατραφύλλια και του Θοδωρή Κολυδά.

Η ειρωνεία Τσατραφύλλια

Για υπερβολικές προγνώσεις έκανε λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας:

"O καιρός δεν είναι clickbait."

Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν,

αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση.

Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα.

Η ανάρτηση Κολυδά

Αντίδραση είχαμε και από τον Θοδωρή Κολυδά:

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ...

-..Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά.

-Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να "προεξοφλήσουμε", είναι η αισθητή - αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές.

Η νέα «μπηχτή» Τσατραφύλλια για Μαρουσάκη

Το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, αφήνοντας νέα αιχμή για τον συνάδελφό του, Κλέαρχο Μαρουσάκη, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα».

Διαβάστε επίσης