Κρήτη: Χιόνια στα ορεινά, χαλαζοπτώσεις σε Ηράκλειο και Λασίθι - Κλειστά σχολεία στη Βιάννο - Βίντεο

Σφοδρό είναι το «χτύπημα» της κακοκαιρίας στην Κρήτη, από το απόγευμα της Δευτέρας (12/1), με ορεινές και ημιορεινές περιοχές να «ντύνονται» στα λευκά, ενώ Ηράκλειο και Λασίθι πλήττονται από έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, τις τελευταίες ώρες έχει ξεκινήσει χιονόπτωση, η οποία συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό.

Πηγή: Μετεωκρήτες

Υπενθυμίζεται, ότι αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σχολεία στον Δήμο Βιάννου θα παραμείνουν κλειστά.

Χιονόπτωση καταγράφεται στους εξής οδικούς άξονες:

Σταλίδα – Μοχός.

Μάλια – Κράσι.

Διακλάδωση Κρασίου έως την είσοδο του Οροπεδίου Λασιθίου.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και αυξημένης επικινδυνότητας.

«Η Πολιτική Προστασία του Δήμου βρίσκεται σε ετοιμότητα και παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Χερσονήσου.

Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα από το μέγαρο Κοθρή λόγω της έντονης κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία και η πολύωρη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση προκάλεσε προβλήματα στο Ηράκλειο. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από την πτώση τμήματος του γείσου στο Μέγαρο Κοθρή στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα από την πλευρά της οδού Επιμενίδου.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ηρακλείου και η Δημοτική Αστυνομία έχουν αποκλείσει την οδό Επιμενίδου για οχήματα και πεζούς, για λόγους ασφαλείας. Αυτοψία πραγματοποίησε κλιμάκιο μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Επίσης, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας η ιρλανδική διάβαση στο ρέμα του Κατσαμπά.

Και στις δύο περιπτώσεις, απευθύνεται έκκληση προς τους διερχόμενους να ακολουθούν τις σημάνσεις και να μην απομακρύνουν τα εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί.

