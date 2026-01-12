Καιρός - Σέρρες: Χιόνισε στο μεγαλύτερο μέρος του νομού - Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία

Το πέρασμά της και από τις Σέρρες έκανε η κακοκαιρία που τις τελευταίες ημέρες πλήττει αρκετές περιοχές ανά την επικράτεια. Χιόνι εντοπίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του νομού, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, ενώ τα μηχανήματα της πολιτικής προστασίας δούλευαν αδιάκοπα, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σερρών Κωνσταντίνο Αργυρίου.

Απαραίτητες είναι και οι αντιολισθητικές αλυσίδες προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιούν με ασφάλεια τις μετακινήσεις τους.

