Θεσσαλονίκη - μητέρα Έμμας: «Θέλω να ακούσω ότι η συνοδηγός είναι ένοχη»

Αναβιώνει η υπόθεση της φονικής παράσυρσης της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη στην Καμάρα Θεσσαλονίκης, καθώς δικάζεται η 23χρονη συνοδηγός για υπόθαλψη εγκληματία.

Η υπόθεση δικάζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και η 23χρονη συνοδηγός θα βρεθεί στο εδώλιο, την ώρα που ο 30χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16,5 ετών για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια. Η 23χρονη είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας.

Σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Κέλλυ Καμπάκη, μητέρα της Έμμας, ευχήθηκε η Έδρα να κρίνει ένοχη και την 23χρονη συνοδηγό. «Θα είναι μια ηθική ικανοποίηση για εμένα να ακούσω τη λέξη "ένοχη". Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θέλω να ακούσω ότι είναι ένοχη γιατί είναι ένοχη. Σκοπός μας είναι να λογοδοτήσει για όλες τις αξιόποινες πράξεις της. Δεν ήταν μόνο η υπόθαλψη εγκληματία αυτό που έκανε», δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Καμπάκη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της νεκρής φοιτήτριας, Νίκος Ρουσόπουλος τόνισε «είναι σήμερα μια πρωτοποριακή δίκη, που αναγνωρίζει και την νομολογία πλέον στην Ελλάδα από τη στιγμή που μια συνοδηγός που φέρεται και έρχεται κατηγορούμενη τουλάχιστον για υπόθαλψη εγκληματία και βεβαίως ανοίγει και ο δρόμος για να μπορούν να ασκηθούν διώξεις και για άμεση συνέργεια. Είναι μια πρωτοποριακή υπόθεση, υπάρχει μόνο μια υπόθεση η οποία έχει εκδικαστεί στο Ναύπλιο. Που πραγματικά καταδικάζεται συνοδηγός για άμεση συνέργεια, πιστεύω πως και αυτό θα δώσει ένα στίγμα ότι κανείς που επιβαίνει σε ένα αυτοκίνητο έχει και αυτός ευθύνη».