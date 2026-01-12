Μαρία Καρυστιανού: Η επιστολή του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Σε ευθεία σύγκρουση οδηγείται η σχέση της Μαρίας Καρυστιανού, με τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, αφού πλέον ζητούν την παραίτησή της από τα καθήκοντα της προέδρου, ύστερα από την ανακοίνωση της για την απόφασή της να δημιουργήσει κόμμα το οποίο θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που έλαβε την απόφαση να προχωρήσει σε νέο πολιτικό φορέα θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παραίτησή της. Παράλληλα, τη κατηγορούν ότι απουσίαζε αδικαιολόγητα από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:



«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.



Επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.



Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.



Κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.



Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.



Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.



Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα. Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας.



Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.



Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη. Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.



Τα μέλη του ΔΣ:



Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

