Καρυστιανού για νέο κόμμα: Κάνω έναν αγώνα κατά της διαφθοράς που σκότωσε το παιδί μου



Για την δημιουργία νέου κόμματος μίλησε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι «κάνω έναν αγώνα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής που σκότωσε το παιδί μου.

Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε κι επειδή εγώ, πραγματικά, μετά τον θάνατο της κόρης μου, βλέποντας όλα αυτά, θεωρώ πως μπήκα σε μια αποστολή. Για εμένα, ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και μέσα από αυτό και η δικαίωση της χώρας, όσον αφορά τα ζητήματα διαφάνειας και διαπλοκής

Θεωρώ ανήθικο να λέω ότι σας θέλω μαζί μου στον αγώνα μου, αλλά δεν θα είμαι μαζί σας στον αγώνα κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς στη χώρα μου. δεν θα έχω καμία ανοχή σε οποίον προσπαθεί να στηλιτεύσει τον δικό μου αγώνα.

Όταν μου ζητηθεί επισήμως θα παραιτηθώ από τον σύλλογο. Θα δείτε και πρόγραμμα και λύσεις. Στο νέο εγχείρημα δεν θα ενταχθούν εν ενεργεία πολιτικοί».

Αναφερόμενη στον Νίκο Καραχάλιο διέψευσε ότι ότι του είχε αναθέσει χρέη επικοινωνιολόγου και στη συνέχεια υποστήριξε: «Από το πρώτο ραντεβού δεν μου έδωσε στοιχεία επαγγελματισμού και σοβαρότητας. Συνολικά συναντηθήκαμε τρεις φορές».

Για το πότε θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε: «Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία και να ζητήσουμε τη στήριξη, προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, τότε θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς».

Από την πλευρά της η συνήγορός της Μαρία Γράτσια υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού δέχεται πόλεμο από το πολιτικό σύστημα: «Συσπειρώνεται όλο το σύστημα για να της τραβήξουν το χαλί με παιδαριώδεις τοποθετήσεις. Η δράση της κατατείνει μόνο στο κοινό καλό»

