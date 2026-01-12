Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού «μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια»

Η Μαρία Καρυστιανού παύει να βρίσκεται πλέον στο απυρόβλητο καθώς η διαφαινόμενη κάθοδός της στον πολιτικό στίβο, την φέρνει αντιμέτωπη με δριμεία κριτική.

Ένας από τους επικριτές της, είναι κι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έβαλλε κατά της κυρίας Καρυστιανού, με αφορμή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα για τα οικονομικά του συλλόγου των συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για δημιουργία πολιτικού φορέα, εκτίμησε ότι δεν θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

«Ο κύβος ερρίφθη και θα κάνει τη δική της προσπάθεια, αλλά έχει ξεκινήσει λίγο στραβά», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η αναφορά της για χρήματα που της πρότειναν ώστε να μην προχωρήσει σε δημιουργία πολιτικού φορέα, δείχνει ότι «μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια».

Στην ερώτηση εάν επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένα ενδεχόμενο κόμμα από την Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι «οι τάσεις δείχνουν πως όχι, καθώς αυτά που ευαγγελίζεται δεν σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία». Όπως είπε τα κόμματα που πλήττονται από την κυρία Καρυστιανού είναι η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.