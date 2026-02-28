Ισραηλινά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί

Μέχρι στιγμής η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ισραηλινά ΜΜΕ: Σκοτώθηκε ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί

Ο Αμίρ Χαταμί

Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί έχει σκοτωθεί στις επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα η είδηση που μεταδίδεται είναι ότι «ο Αμίρ Χατάμι, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έχει εξοντωθεί».

Μέχρι στιγμής η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά.

