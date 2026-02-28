Ιράν: Νεκρός ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Οι αξιωματούχοι που «εξουδετερώθηκαν»

Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί, φέρεται να έχει σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ. Όπως μεταδίδεται, «ο Αμίρ Χατάμι, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έχει εξοντωθεί», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν την πληροφορία.

Μέχρι στιγμής, η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά, ενώ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, έχει εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ο Mohseni-Ejei προηγουμένως επέβλεπε το δικαστικό σύστημα του Ιράν, το οποίο έχει αντιμετωπίσει διεθνή κριτική για τις σκληρές ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαμαρτυριών. Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαλε τη θανατική ποινή σε χιλιάδες διαδηλωτές.