Μαρία Καρυστιανού: Την παραίτησή της ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Στα άκρα οδηγείται η σχέση της Μαρίας Καρυστιανού, με τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, αφού πλέον ζητούν την παραίτησή της από τα καθήκοντα της προέδρου, ύστερα από την ανακοίνωση της για την απόφασή της να δημιουργήσει κόμμα το οποίο θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενημέρωσαν για την απόφασή τους τη Μαρία Καρυστιανού μέσω email το οποίο έχει σταλεί ήδη από το περασμένο Σάββατο, ζητώντας της να αποχωρήσει από την προεδρία του συλλόγου.

Πάντως, νωρίτερα σήμερα, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΑΝΤ1 η κυρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι θα παραιτηθεί από τον Σύλλογο «εφόσον της ζητηθεί επισήμως, μέσα από τη νορμάλ διαδικασία, μέσα από μια γενική συνέλευση».

«Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σ' αυτά που πορίζει ο σύλλογος, ως προς τον σκοπό της δημιουργίας και της ύπαρξής του. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Από μένα δεν θα ακούσετε το υβρεολόγιο που χρησιμοποιούν κάποιοι συγγενείς, το οποίο ταιριάζει με το υβρεολόγιο της ΝΔ, καλά, και των υπόλοιπων κομμάτων πλέον, δεν θα το ακούσετε, ούτε θα ακούσετε από μένα ότι με λίγο σμπρώξιμο η Δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σμπρώξιμο, όχι λίγο, και ειδα ότι η Δικαιοσύνη παραμένει σταθερά ακλόνητη στη συγκάλυψη.

