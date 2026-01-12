Άνοιξαν οι εγγραφές του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

Στους ρυθμούς του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας κινείται από σήμερα μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 η πρωτεύουσα.

Το άνοιγμα των εγγραφών των τεσσάρων διαδρομών, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τους επικεφαλής των συνδιοργανωτών, δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, άναψε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης του αριθμού-ρεκόρ των 30.000 διαθέσιμων θέσεων για το φετινό αγώνα, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου και είναι, όπως κάθε χρόνο, αφιερωμένος στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον αγώνα του 2024, γεγονός που φανερώνει τη μεγάλη δυναμική του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας, του κορυφαίου δρομικού γεγονότος που διεξάγεται αποκλειστικά εντός των ορίων του Δήμου.

H πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Γιώργος Γιατρουδάκης, ο αντιπρόεδρος, Κώστας Κεντέρης και η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, παρέλαβαν τους πρώτους αριθμούς των εγγεγραμένων δρομέων, ανοίγοντας και τυπικά τη διαδικασία.

Αμέσως μετά, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, σχολίασε:

«Σήμερα δόθηκε η εκκίνηση στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που δεν είναι ένας ακόμα δρομικός αγώνας, αλλά μια αυτόφωτη διοργάνωση με πολύ μεγάλη δυναμική και συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στον 14ο χρόνο ζωή του, ο Ημιμαραθώνιος περιλαμβάνει νέες διαδρομές, σχεδιασμένες ώστε να αναδείξουν τις όμορφες γωνιές του κέντρου της Αθήνας, αλλά και να διευκολύνουν την προσπάθειας των αθλητών και των αθλητριών να πετύχουν μεγάλες επιδόσεις.

Σε αυτήν την προσπάθειά μας πορευόμαστε από κοινού με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τους συνεργάτες του με κοινό όραμα να αποτελέσει η 8η Μαρτίου μια μεγάλη, όμορφη γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού».