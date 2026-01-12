Ιράν: Θα απαγχονιστεί 26χρονος την Τετάρτη - Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

Ο Έρφαν Σολτάνι, 26 ετών συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Ιράν και τώρα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή, σε μία απόφαση την οποία ακτιβιστές χαρακτηρίζουν ότι στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων.

Οι ιρανικές αρχές φέρονται να ετοιμάζονται να εκτελέσουν την Τετάρτη τον 26χρονο, στην πρώτη εκτέλεση με απαγχονισμό που σχετίζεται με τις πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά του Χαμενεΐ.

Erfan Soltani’s life is in immediate danger, and urgent action is needed to stop an unlawful execution. pic.twitter.com/AmHt8fengG — Daughters of Persia (@fightforpersia) January 12, 2026

Ενώ το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την εκτέλεση ως εργαλείο για την καταστολή της διαφωνίας, αυτοί οι θάνατοι έχουν διαπραχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω πυροβολισμών. Ο Σολτάνι φέρεται να θανατώνεται με απαγχονισμό, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στις τρέχουσες διαμαρτυρίες.

Το ισραηλινό και αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Jfeed ανέφερε ότι η υπόθεση Σολτάνι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας σειράς ταχέων εκτελέσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διαδηλώσεων.

Ο Οργανισμός Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη νομική διαδικασία.

Από τη σύλληψή του, στον Σολτάνι φέρεται να έχουν στερηθεί βασικά νόμιμα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νομική συμβουλή και της δυνατότητας υπεράσπισης. Η οικογένειά του δεν έχει ενημερωθεί επίσης για βασικές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας της αρχής που τον συνέλαβε.

Η οικογένεια του Σολτάνι φέρεται να ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο, ανέφερε το Jfeed, επικαλούμενο τον Οργανισμό Hengaw.

Τους επετράπη μόνο μια σύντομη 10λεπτη επίσκεψη μαζί του αφού έμαθαν για την ποινή, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Μια πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε στο Hengaw ότι οι αρχές τους έχουν ενημερώσει ότι η ποινή είναι οριστική και θα εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η αδερφή του Σολτάνι, η οποία είναι δικηγόρος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προσπάθησε να παρακολουθήσει την υπόθεση μέσω νομικών οδών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής της έχει αρνηθεί την πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης και δεν της έχει επιτραπεί να τον εκπροσωπήσει ή να αμφισβητήσει την ποινή.