Γυναίκα έγραψε τους στόχους του 2026 σε πίνακα - Η viral αντίδραση της γάτας της - Βίντεο

Viral έγινε στο TikTok βίντεο με γάτα που αντιδρά στους στόχους που έθεσε η ιδιοκτήτριά της για το 2026.

Στο βίντεο ο Novo φαίνεται να ξύνει επιθετικά τον λευκό πίνακα της ιδιοκτήτριάς του, στον οποίο είναι γραμμένοι με τάξη οι στόχοι της για το 2026. Καθώς ο Novo χτυπά και γρατζουνά τον πίνακα με τα πόδια του, μοιάζει αποφασισμένος να τους σβήσει έναν προς έναν.

«Novo, τους σβήνεις όλους», ακούγεται να λέει η ιδιοκτήτρια στο βίντεο. «Τέλειο», προσθέτει γελώντας.

Απτόητος, ο Novo συνεχίζει να γρατζουνά, μέχρι που η ιδιοκτήτρια τελικά υποχωρεί, λέγοντας «Ναι, εντάξει, πάμε στο επόμενο κομμάτι».

«5 Ιανουαρίου και έχουν ήδη ακυρωθεί», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Από τη στιγμή που αναρτήθηκε, το βίντεο έγινε viral, ξεπερνώντας τους 114.000 θεατές και συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια.

«Κορίτσι μου, αυτό είναι σημάδι», έγραψε ένας χρήστης — με την ιδιοκτήτρια να απαντά: «Το 2026 είναι η χρονιά μου».

«Περίμενε να τα σβήσει όλα και μετά να γράψει “περισσότερα σνακ για τον Nova”», αστειεύτηκε κάποιος άλλος.

Κάποιος τρίτος σχολίασε: «Σου άφησε τα 30k και το date night ??? αυτή η γάτα είναι σοφή ????».

