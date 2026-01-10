Viral το αναμμένο τσιγάρο με τη φωτογραφία του Χαμενεΐ: το μήνυμα αλληλεγγύης των γυναικών

Από την Τεχεράνη μέχρι όλο τον κόσμο, οι διαδηλώσεις κατά του θεοκρατικού καθεστώτος των Αγιατολάχ που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, βρίσκουν απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε όσους έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Καναδά, μέσω του λογαριασμού Χ με το ψευδώνυμο Morticia Addams, και γρήγορα εξαπλώθηκε διεθνώς: μια νεαρή Ιρανή ανάβει τσιγάρο χρησιμοποιώντας ως προσάναμμα φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το στιγμιότυπο έχει εξελιχθεί σε σύμβολο διαδικτυακής αλληλεγγύης των Ιρανών γυναικών προς τις αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις στη χώρα.

How about the video pic.twitter.com/A5L6JO22mq — Morticia Addams (@melianouss) January 9, 2026

Εν μέσω φόβων για σκληρή καταστολή, με μη κυβερνητικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 65 νεκρούς και περισσότερες από 2.000 συλλήψεις, και με το καθεστώς να έχει επιβάλει μπλακάουτ στο διαδίκτυο, νέες διαδηλώσεις ξέσπασαν αναζωπυρώνοντας την ένταση σε όλη τη χώρα.

Ο αποκλεισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διάδοση οπτικού υλικού από το εσωτερικό του Ιράν. Τα ελάχιστα ντοκουμέντα που έχουν κυκλοφορήσει στα social media μεταδόθηκαν χάρη στη δορυφορική σύνδεση του Starlink. Την ίδια στιγμή, όμως, η ιρανική διασπορά, και όχι μόνο, εκφράζει ανοιχτά τη στήριξή της στις διαμαρτυρίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βίντεο με το αναμμένο τσιγάρο, που ανήρτησε η νεαρή Ιρανή, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως ριζοσπαστική φεμινίστρια και δηλώνει ότι ζει στο Τορόντο. Το βίντεο αναδημοσιεύθηκε από δεκάδες λογαριασμούς σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα διαδικτυακό «ρεύμα» στο οποίο συμμετέχουν και άλλες Ιρανές που ζουν εκτός της χώρας.

Μεταξύ αυτών είναι και η καλλιτέχνιδα Νάργκες Τζατζάρμι, που κατοικεί στο Σαν Φρανσίσκο. Χρησιμοποιώντας τα hashtags #iranrevolution2026 και #womanlifefreedom, επικαλείται τον ακτιβιστή Κιανούς Σαντζάρι, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2024 σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος, και δημοσιεύει εικόνα όπου καπνίζει τσιγάρο, ενώ στο φόντο καίγονται φωτογραφίες του Χαμενεΐ. Την εικόνα συνοδεύει φράση του Σαντζάρι:

«Η ζωή μου χρωστά μια πατρίδα στην οποία θα μπορώ να σκέφτομαι μόνο το να ζω, όχι την πατρίδα».

Στο ίδιο διαδικτυακό κύμα συμμετείχαν και ακτιβίστριες από τη Γαλλία, μέλη του φεμινιστικού συλλογικού σχήματος Nemesis, οι οποίες δημοσίευσαν σειρά εικόνων δηλώνοντας τη στήριξή τους στις γυναίκες του Ιράν.

Ήδη από τις διαδηλώσεις του 2022, μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, που έχασε τη ζωή της υπό κράτηση, αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή φέρεται να μην φορούσε «σωστά» την μπούργκα, πολλές γυναίκες εκτός Ιράν είχαν ταχθεί στο πλευρό του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», κόβοντας τα μαλλιά τους και δημοσιεύοντας τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

