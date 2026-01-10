«Πρόσωπο Μαρ-α-Λάγκο»: Ποιο είναι το φαινόμενο αισθητικής που έγινε viral

Έντονη συζήτηση προκαλεί το τελευταίο διάστημα στα social media και στον κόσμο των αισθητικών επεμβάσεων το λεγόμενο «Πρόσωπο Μαρ-α-Λάγκο» («Mar-a-Lago face»), ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο - και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο – αισθητικό πρότυπο προσώπου, το οποίο συνδέεται κυρίως με πολιτικά και δημόσια πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πώς γεννήθηκε ο όρος «Πρόσωπο Μαρ-α-Λάγκο» ή «Mar-a-Lago face»

Δεν πρόκειται για επίσημο ιατρικό όρο, αλλά για έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται ειρωνικά στα social media για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο αισθητικό ύφος, το οποίο αποδίδεται συχνά σε πρόσωπα που εμφανίζονται σε εκδηλώσεις στο Μαρ-α-Λάγκο ή κινούνται στον στενό πολιτικό και κοινωνικό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο όρος «Mar-a-Lago face» αντλεί την ονομασία του από το πολυτελές θέρετρο και ιδιωτικό κλαμπ του πρώην προέδρου στη Φλόριντα, που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πολιτική και κοινωνική ελίτ που συνδέεται με το κίνημα MAGA.

Σύμφωνα με δερματολόγους και αισθητικούς, το «Mar-a-Lago face» χαρακτηρίζεται από:

έντονα, γεμάτα χείλη

ψηλά, υπερτονισμένα ζυγωματικά

πολύ λευκά δόντια

έντονο περίγραμμα γνάθου

περιορισμένη κινητικότητα στο πρόσωπο λόγω Botox

αυστηρά σχηματισμένα φρύδια

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, πλαστικοί χειρουργοί και δερματολόγοι αναφέρουν αυξημένα αιτήματα ασθενών που ζητούν παρόμοιο αποτέλεσμα, εμπνευσμένο - όπως λένε - από δημόσια πρόσωπα όπως η Κρίστι Νόεμ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Λόρα Λούμερ και άλλοι.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν αφορά αποκλειστικά την πολιτική. «Πρόκειται για μια γενικότερη αισθητική τάση που έχουμε δει και στο παρελθόν με ονόματα όπως “Instagram face” ή “Real Housewives face”», σημειώνει ο δερματολόγος Dr. Anthony Rossi, προσθέτοντας ότι άνδρες και γυναίκες εδώ και χρόνια επιλέγουν πιο έντονες παρεμβάσεις.

Παρά τη δημοφιλία του, το «Mar-a-Lago face» φαίνεται να δέχεται και αυξανόμενη κριτική.

Σε πρόσφατο άρθρο των New York Times, η πρώην βουλευτής Marjorie Taylor Greene εξέφρασε προβληματισμό για το μήνυμα που στέλνει αυτή η εικόνα, ιδιαίτερα σε νεότερες γυναίκες.

Την ίδια ώρα, αρκετοί ειδικοί εκτιμούν πως το συγκεκριμένο look ίσως βρίσκεται ήδη σε φάση υποχώρησης. Όπως εξηγεί ο Dr. Jaber, η αισθητική μόδα αλλάζει γρήγορα: «Όπως κάποτε κυριάρχησαν τα υπερβολικά μεγάλα χείλη τύπου Kylie Jenner και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν, έτσι και τώρα βλέπουμε στροφή προς πιο φυσικά αποτελέσματα».

Πράγματι, ολοένα και περισσότερες διασημότητες δηλώνουν δημόσια ότι μειώνουν ή εγκαταλείπουν τα fillers, επιλέγοντας πιο διακριτικές παρεμβάσεις ή καθόλου. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το 2026 θα κυριαρχήσει η τάση της «ήσυχης αισθητικής», με έμφαση σε λέιζερ, θεραπείες αναζωογόνησης του δέρματος και παρεμβάσεις που δεν «φαίνονται».

