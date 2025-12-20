Βρετανίδα μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία

Σύμφωνα με το πόρισμα, υποβλήθηκε σε κοιλιοπλαστική και λιποαναρρόφηση

Βρετανίδα μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία
Μια 34χρονη μητέρα δύο παιδιών από το Νορθάμπτον της Βρετανίας, η Σόφι Χαντ, έχασε τη ζωή της λόγω επιπλοκών που προέκυψαν μετά από αισθητική επέμβαση στην Τουρκία, όπως αναφέρει το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο Ιατροδικαστή του Νορθάμπτον.

Η 34χρονη υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε έπειτα από τρεις καρδιακές ανακοπές στις 9 Μαρτίου 2022, δύο ημέρες μετά την υποβολή της σε Brazilian butt-lift (BBL) και κοιλιοπλαστική σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης.

Η οικογένειά της εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για το αν η Σόφι ήταν ιατρικά κατάλληλη για τις επεμβάσεις αυτές. «Αν δεν είχε υποβληθεί στην επέμβαση, θα ήταν ακόμη ζωντανή», δήλωσε η αδελφή της, Έιμι Χαντ, προσθέτοντας ότι η οικογένεια δεν έχει λάβει σαφείς απαντήσεις για τα αίτια των επιπλοκών. «Απαιτούμε περισσότερες διευκρινίσεις», τόνισε.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η Σόφι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Avrupa Safak της Κωνσταντινούπολης, όπου διαθέτει εξειδικευμένη καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Σε γραπτή δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η μητέρα της, Σάντρα Χαντ, περιέγραψε ότι η κόρη της έχασε τις αισθήσεις της μετά την επέμβαση και παρουσίασε πρήξιμο στα χέρια. Τα έγγραφα του νοσοκομείου έδειχναν «μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό» στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, κάτι που θεωρήθηκε επικίνδυνο. «Πιστεύουμε ότι δεν ήταν κατάλληλη για την επέμβαση», σημείωσε.

Η μητέρα εξέφρασε επίσης ανησυχίες ότι η διαδικασία του BBL ενδέχεται να προκάλεσε επιπλοκές λόγω υπερβολικής έγχυσης λίπους.

Η ιατροδικαστής Σόφι Λόμας τόνισε ότι, δεδομένου ότι ο θάνατος συνέβη στο εξωτερικό, «δεν υπάρχει δικαιοδοσία για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών στο συγκεκριμένο νοσοκομείο», προσθέτοντας ότι τα συμπεράσματα βασίστηκαν στα διαθέσιμα στοιχεία. Κατέληξε ότι «η Σόφι Χαντ πέθανε από επιπλοκές χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό».

Το Τουρκικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής διαπίστωσε ότι η 34χρονη «δεν είχε γνωστά ιατρικά προβλήματα» και ότι ο θάνατός της προέκυψε «ως αποτέλεσμα των επεμβάσεων κοιλιοπλαστικής και λιποαναρρόφησης και των επιπλοκών που ακολούθησαν».

Μετά τον επαναπατρισμό της σορού στη Βρετανία, νεκροψία-νεκροτομή διενήργησε ο καθηγητής Κέβιν Γουέστ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος οφείλεται σε επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Η Έιμι Χαντ ανέφερε ότι είχε ανησυχήσει από την αρχή για το ταξίδι της αδελφής της στο εξωτερικό, χαρακτηρίζοντας τις επεμβάσεις «πολύ μεγάλες». «Η Σόφι ήταν εξωστρεφής, αστεία, ευχάριστη, δοτική, καλή και μια εξαιρετική μητέρα», πρόσθεσε.

