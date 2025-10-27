Χιου Τζάκμαν: Πρώτη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο στο κόκκινο χαλί - Εικόνες

Το ζευγάρι έλαμπε από χαρά καθώς πόζαρε στους φωτογράφους στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τζάκμαν «Song Sung Blue», στο Λος Άντζελες

Χιου Τζάκμαν: Πρώτη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο στο κόκκινο χαλί - Εικόνες
Ο Χιου Τζάκμαν και η  Σάτον Φόστερ
Εκείνος, κομψός όπως πάντα, και εκείνη, με διακριτική λάμψη και αυτοπεποίθηση, απέδειξαν πως η χημεία τους δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνή.

Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί - ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση της σχέσης τους - στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Song Sung Blue», στο Λος Άντζελες.

Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ / AP

Ντυμένοι σε συντονισμένες μαύρες αποχρώσεις, ο 57χρονος ηθοποιός και η 50χρονη σύντροφός του έκλεψαν τις εντυπώσεις καθώς πόζαραν χαμογελαστοί μπροστά στο εμβληματικό «TCL Chinese Theatre» στο Χόλιγουντ. Εκείνη επέλεξε ένα κομψό slip dress με λεπτές τιράντες, ενώ εκείνος διατήρησε την κλασική του φινέτσα με μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μπλε γραβάτα.

Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ / AP

Στην ταινία, ο Τζάκμαν πρωταγωνιστεί μαζί με την Κέιτ Χάντσον, υποδυόμενοι το πραγματικό ζευγάρι Μάικ και Κλερ Σαρντίνα από το Μιλγουόκι, που ίδρυσαν το συγκρότημα «Lightning & Thunder» ως φόρο τιμής στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Η σχέση του Τζάκμαν και της Φόστερ αποκαλύφθηκε από το «People» τον Ιανουάριο του 2025, όταν δημοσιεύθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες τους χέρι-χέρι σε βραδινή έξοδο στη Σάντα Μόνικα.

Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ / AP

Η φιλία τους κρατά από τις αρχές των 2000s, όταν και οι δύο συμμετείχαν σε διαφορετικά μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ. Ξαναβρέθηκαν επί σκηνής στο αναβιωμένο «The Music Man» (2021–2023), όπου η χημεία τους δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ / AP

Λίγο μετά τα διαζύγιά τους, συνάντησαν ξανά την αγάπη ο ένας στο πρόσωπο του άλλου.

Ο Χιου Τζάκμαν χώρισε από τη σύζυγό του , Ντεμπόρα-Λι Φέρνες, το 2023, ενώ η Φόστερ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Τεντ Γκρίφιν τον Οκτώβριο του 2024.

Από τότε που έγιναν ζευγάρι, κρατούν τη σχέση τους διακριτική — αλλά στηρίζουν ο ένας τον άλλον αθόρυβα.

Ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ / AP

Πριν λίγες ημέρες το ζευγάρι πέρασε ακόμη ένα ρομαντικό βράδυ στη Νέα Υόρκη, στο Café Carlyle, όπου παρακολούθησαν τη συναυλία After Hours Confessions του Ρίτσαρντ Μαρξ, ποζάροντας μαζί του και με τη σύζυγό του, Ντέιζι Φουέντες.

Τον Ιούνιο, η Φόστερ είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τον Τζάκμαν: «Είναι από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει — ένας απίστευτος συμπρωταγωνιστής και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος», είχε πει. «Αν και, νομίζω, όλοι το γνωρίζουν ήδη αυτό.»

