Wall Street: S&P 500 και Dow Jones συνεχίζουν σε νέα ιστορικά ρεκόρ

Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Wall Street: S&P 500 και Dow Jones συνεχίζουν σε νέα ιστορικά ρεκόρ
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (12/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Dow Jones και S&P 500 κατέγραψαν νέα ρεκόρ, την ώρα που οι επενδυτές είχαν στραμμένη τον προσοχή τους στην ποινική έρευνα κατά του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 86,13 μονάδων (+0,17%), στις 49.590,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 62,56 μονάδων (+0,26%), στις 23.733,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 10,99 μονάδων (+0,16%), στις 6.977,27 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Το Ιράν απελευθέρωσε ελληνόκτητο τάνκερ που είχε κατασχέσει πριν από δύο χρόνια

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός στην Ουκρανία – Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

01:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εκτός συνάντησης με τον πρωθυπουργό οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: S&P 500 και Dow Jones συνεχίζουν σε νέα ιστορικά ρεκόρ

00:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπρόσθετους δασμούς 25% σε κάθε χώρα που έχει δοσοληψίες με το Ιράν

00:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση του πολέμου» το ρωσικό πλήγμα με πύραυλο Oreshnik στην Ουκρανία

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Η επιστολή του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για την παραίτησή της

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Την πατήσαμε αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί» - Από μέρα σε μέρα η απόφαση

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Βίντεο δείχνει τέσσερις άνδρες να κλωτσούν θαλάσσια χελώνα σε παραλία

23:44WHAT THE FACT

Γυναίκα έγραψε τους στόχους του 2026 σε πίνακα - Η viral αντίδραση της γάτας της - Βίντεο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αιματηρές συμπλοκές σε φυλακή της Τζόρτζια - 3 νεκροί και 13 τραυματίες

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ώρα μηδέν για τα αγροτικά μπλόκα - Κυβέρνηση: Η συνάντηση στις 15:00 θα γίνει κανονικά - Ποιοι επιλέγουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί για δύο ημέρες Αθήνα και Θεσσαλονίκη

23:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία (13/1): Σε ποιες περιοχές δεν θα «χτυπήσει» το κουδούνι την Τρίτη λόγω κακοκαιρίας

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξαν οι εγγραφές του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο ετοιμάζεται σιγά σιγά να μπει σε ρυθμό για το καρναβάλι

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Προτεραιότητα» πλέον η Αρκτική για το ΝΑΤΟ μετά τη δήλωση Τραμπ για τη Γροιλανδία

22:53TRAVEL

Conde Nast Traveller: Τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 - Στην κορυφή η Πάρος

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Επανεμφάνιση Πούτιν μετά από 2 εβδομάδες, χωρίς σχόλια για Βενεζουέλα - Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

19:43LIFESTYLE

Βούρκωσε ο Γιώργος Θεοφάνους: «Ο γιος μου είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο που έγινε το μακελειό»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός στην Ουκρανία – Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

01:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εκτός συνάντησης με τον πρωθυπουργό οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έρφαν Σολτάνι θα απαγχονιστεί την Τετάρτη - Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ

22:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Οι ψυχρές εισβολές συνήθως έχουν μακριά ουρά

22:31LIFESTYLE

«Σπάει τα ταμεία» ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν - Πληροφορίες για 3.000 νεκρούς, την Τετάρτη η πρώτη εκτέλεση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ