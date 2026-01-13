Wall Street: S&P 500 και Dow Jones συνεχίζουν σε νέα ιστορικά ρεκόρ
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (12/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Dow Jones και S&P 500 κατέγραψαν νέα ρεκόρ, την ώρα που οι επενδυτές είχαν στραμμένη τον προσοχή τους στην ποινική έρευνα κατά του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 86,13 μονάδων (+0,17%), στις 49.590,20 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 62,56 μονάδων (+0,26%), στις 23.733,90 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 10,99 μονάδων (+0,16%), στις 6.977,27 μονάδες.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: S&P 500 και Dow Jones συνεχίζουν σε νέα ιστορικά ρεκόρ
23:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ταξί για δύο ημέρες Αθήνα και Θεσσαλονίκη
23:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άνοιξαν οι εγγραφές του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας
10:23 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος
22:31 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος