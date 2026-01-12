Καιρός - Ζιακόπουλος: Οι ψυχρές εισβολές συνήθως έχουν μακριά ουρά

Επανήλθε για τις καιρικές συνθήκες που θύμισαν χειμώνα, αφού ξεκαθάρισε γιατί ο χιονιάς που πέρασε από τη χώρα δεν επηρέασε ουσιαστικά την Αθήνα, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτησή του στο προσωπικό του blog.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Οι ψυχρές εισβολές συνήθως έχουν μακριά ουρά

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα βόρεια Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο με τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο, με συνέπεια την επικράτηση ανέμων του βόρειου τομέα με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Δωδεκάνησα).

Κατά τα άλλα, ασθενείς τοπικές βροχές ή και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Όμως, οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εκτιμάται ότι κατά τόπους στην κεντρική και τη βόρεια χώρα καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου ο παγετός θα είναι ισχυρός.

Την Τετάρτη (14/1), αναμένεται σχεδόν παντού ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα νότια ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Αυτό σημαίνει ότι στα ηπειρωτικά ο παγετός, αν και εξασθενημένος, θα συνεχιστεί.

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές στη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή δύσκολα θα παρατηρηθούν αρνητικές ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας.

