ΗΠΑ: Αιματηρές συμπλοκές σε φυλακή της Τζόρτζια - 3 νεκροί και 13 τραυματίες

Μεταξύ των τραυματιών και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος

Newsbomb

Georgia Public Broadcasting
ΚΟΣΜΟΣ
1'
Βίαιες συμπλοκές ξέσπασαν την Κυριακή σε φυλακή της Τζόρτζια με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών κρατουμένων και των τραυματισμό 13 ατόμων, ανάμεσά τους κι ενας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε φυλακές μεσαίας ασφαλείας της Πολιτείας Ουάσινγκτον, που βρίσκεται στο Davisboro, και σύμφωνα με τις αρχές η συμπλοκή ξεκίνησε μεταξύ κρατουμένων και κλιμακώθηκε γρήγορα.

Τρεις κρατούμενοι σκοτώθηκαν, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος τραυματίστηκε και 12 επιπλέον κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων της Τζόρτζια, που ηγείται της έρευνας, δεν είχε εκδώσει δημόσια δήλωση μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας και δεν απάντησε σε ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης.

