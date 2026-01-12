Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν

Η Καρολάιν Λέβιτ μίλησε στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι «κανείς δεν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από το Ιράν»

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν

Χάος στο Ιράν που συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει δείξει ότι δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές» όταν το κρίνει απαραίτητο, είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Καρολάιν Λέβιτ μίλησε στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι «κανείς δεν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από το Ιράν».
Υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Ωστόσο, η Λέβιτ πρόσθεσε ότι η πρώτη επιλογή για τον Τραμπ είναι η διπλωματία.

Γίνεται λόγος για 3.000 νεκρούς

Σοκ, στο μεταξύ, προκαλεί η δήλωση της Μαριάμ Ρατζαβί, η οποία κάνει λόγο για 3.000 νεκρούς μέσα σε 16 ημέρες εξεγέρσεων στο Ιράν, κατηγορώντας ανοιχτά τον Αλί Χαμενεΐ για «αιματοχυσία και καταστολή άνευ ορίων».

Η ηγέτιδα των Μουτζαχεντίν του Λαού υποστηρίζει ότι τα νοσοκομεία και τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει από τα σώματα διαδηλωτών που αντιστάθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και περιγράφει το καθεστώς ως «βίαιο τέρας που επιτίθεται στον ίδιο τον λαό του».

Με εξαιρετικά επιθετική ρητορική, η Ρατζαβί προειδοποιεί ότι ο Χαμενεΐ και οι Φρουροί της Επανάστασης «θα πνιγούν στο αίμα των αθώων που έχυσαν», παρουσιάζοντας τις απώλειες όχι ως ένδειξη δύναμης του καθεστώτος, αλλά ως απόδειξη της αδυναμίας και του πανικού του. Οι δηλώσεις της Ρατζαβί έρχονται σε μια περίοδο όπου η ένταση στους δρόμους παραμένει αμείωτη και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την ταχεία κλιμάκωση της βίας, ενώ η ίδια περιμένει να επιστρέψει πλέον ως «αγαπημένο παιδί» της Δύσης και να ηγηθεί της νέας τάξης πραγμάτων στο Ιράν.

«Τα σώματα των αγωνιστών της ελευθερίας του Ιράν έχουν γεμίσει νοσοκομεία και νεκροτομεία

Η θύελλα της εξέγερσης του Ιράν για την ελευθερία μάχεται το τέρας της καταστολής και της αιματοχυσίας εδώ και 16 ημέρες.

Ο Χαμενεΐ, ένας δικτάτορας που αντιμετωπίζει αδιέξοδο, έστειλε τους Φρουρούς της Επανάστασης, τις δυνάμεις Μπασίτζ, βασανιστές και εισαγγελείς στους δρόμους.

Ο λαός μας έφερε στους δρόμους την ατελείωτη αγάπη του για την ελευθερία, την ισχυρή του θέληση να αλλάξει τη μοίρα του και τη μεγάλη του δύναμη θυσίας.
Οι πρόσφατες βάναυσες δολοφονίες και ο συγκλονιστικός αριθμός των 3.000 μαρτύρων , που ανακοινώθηκε σήμερα από τους Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν , δεν αποτελούν ένδειξη της δύναμης του καθεστώτος. Δείχνουν την αδυναμία του Χαμενεΐ και των αξιωματούχων του καθεστώτος. Αυτό το βάναυσο έγκλημα συγκλονίζει τη συνείδηση της σύγχρονης ανθρωπότητας.

Τα σώματα των αγωνιστών της ελευθερίας του Ιράν , που γεμίζουν νοσοκομεία και νεκροτομεία, δείχνουν την αποφασιστικότητα του λαού. Δεν φοβούνται να δώσουν τη ζωή τους για να τερματίσουν τη θρησκευτική δικτατορία.

Ένας λαός τόσο αποφασισμένος να πληρώσει το τίμημα για την ελευθερία δεν μπορεί να σταματήσει από καμία δύναμη.

Αυτή τη φορά, ο Χαμενεΐ και οι βίαιες δυνάμεις που τον υπερασπίζονται θα πνιγούν στη θάλασσα του αίματος που έχουν χύσει από τον λαό του Ιράν».

Οργή των συγγενών των θυμάτων

Βίντεο που τραβήχτηκε σήμερα στο νεκροταφείο Behesht-e Zahra στην Τεχεράνη, δείχνει συγγενείς και μέλη των οικογενειών των δολοφονημένων διαδηλωτών να διαδηλώνουν κατά του ισλαμικού καθεστώτος. Ακούγονται να φωνάζουν: «Αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά αίματος. Ο Seyyed Ali (Khamenei) θα ανατραπεί».

Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις

Ο Έρφαν Σολτάνι, 26 ετών συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Ιράν και τώρα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή, σε μία απόφαση την οποία ακτιβιστές χαρακτηρίζουν ότι στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων.

Οι ιρανικές αρχές φέρονται να ετοιμάζονται να εκτελέσουν την Τετάρτη τον 26χρονο, στην πρώτη εκτέλεση με απαγχονισμό που σχετίζεται με τις πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά του Χαμενεΐ.

Ενώ το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την εκτέλεση ως εργαλείο για την καταστολή της διαφωνίας, αυτοί οι θάνατοι έχουν διαπραχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω πυροβολισμών. Ο Σολτάνι φέρεται να θανατώνεται με απαγχονισμό, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στις τρέχουσες διαμαρτυρίες.

Το ισραηλινό και αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Jfeed ανέφερε ότι η υπόθεση Σολτάνι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας σειράς ταχέων εκτελέσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διαδηλώσεων.

Ο Οργανισμός Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη νομική διαδικασία.

Από τη σύλληψή του, στον Σολτάνι φέρεται να έχουν στερηθεί βασικά νόμιμα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νομική συμβουλή και της δυνατότητας υπεράσπισης. Η οικογένειά του δεν έχει ενημερωθεί επίσης για βασικές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας της αρχής που τον συνέλαβε.

Η οικογένεια του Σολτάνι φέρεται να ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο, ανέφερε το Jfeed, επικαλούμενο τον Οργανισμό Hengaw.

Τους επετράπη μόνο μια σύντομη 10λεπτη επίσκεψη μαζί του αφού έμαθαν για την ποινή, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Μια πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε στο Hengaw ότι οι αρχές τους έχουν ενημερώσει ότι η ποινή είναι οριστική και θα εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η αδερφή του Σολτάνι, η οποία είναι δικηγόρος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προσπάθησε να παρακολουθήσει την υπόθεση μέσω νομικών οδών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής της έχει αρνηθεί την πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης και δεν της έχει επιτραπεί να τον εκπροσωπήσει ή να αμφισβητήσει την ποινή.

