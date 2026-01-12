Το Ιράν ενεργοποίησε το kill switch για να μπλοκάρει το Starlink - Στο ψηφιακό σκοτάδι 80 εκατ.

Με τις διαμαρτυρίες στο Ιράν να κλιμακώνονται και να βρίσκονται στην 3η εβδομάδα, το καθεστώς του Αγιατολάχ φέρεται να ενεργοποίησε έναν στρατιωτικού επιπέδου «διακόπτη», ο οποίος διέκοψε το Starlink του Έλον Μασκ και βύθισε 80 εκατομμύρια Ιρανούς στο ψηφιακό σκοτάδι.

Την 12η ημέρα, όταν το καθεστώς επέβαλε σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου, το Starlink του Έλον Μασκ αναδύθηκε ως μια σπάνια ελπίδα. Οι διαδηλωτές στράφηκαν γρήγορα σε ένα Σχέδιο Β, το Starlink, για να στείλουν εικόνες και βίντεο στον έξω κόσμο. Αλλά και αυτή η σανίδα σωτηρίας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πλέον σπάσει από το καθεστώς του Χαμενεΐ.

Περίπου το 30% της κίνησης ανοδικής και καθοδικής ζεύξης του Starlink είχε αρχικά διακοπεί. Η διακοπή έχει πλέον κλιμακωθεί σε πάνω από 80%, σύμφωνα με το Iran Wire.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ιρανική ηγεσία ενεργοποίησε ένα «kill switch» για να μπλοκάρει τους δορυφόρους Starlink. Η διακοπή, λένε, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πανάκριβου στρατιωτικού εξοπλισμού παρεμβολών, ο οποίος, αν και δεν είναι εγχώριος, πιθανότατα προμηθεύτηκε από τη Ρωσία ή την Κίνα.

Οι αναφορές για διακοπές στο διαδίκτυο στο Ιράν συνέπεσαν με τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (ώρα ΗΠΑ) ότι σχεδίαζε να μιλήσει με τον Μασκ για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν.

«Μπορεί να θέσουμε σε λειτουργία το διαδίκτυο, αν αυτό είναι δυνατόν... Αυτός [ο Έλον] είναι πολύ καλός σε τέτοια πράγματα, έχει πολύ καλή παρέα», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή.

Στις 8 Ιανουαρίου επιβλήθηκε στο Ιράν καθολική διακοπή λειτουργίας του διαδικτύου. Ακριβώς τότε, το Starlink internet έσπευσε να σώσει το Ιράν, μια υπηρεσία που είχε χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών για τον θάνατο της Mahsa Amini το 2022. Από τότε, η διείσδυση του Starlink στο Ιράν έχει αυξηθεί, σύμφωνα με το Associated Press.

Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 40.000-50.000 άνθρωποι στο Ιράν χρησιμοποιούν πλέον το Starlink. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον Ιούλιο, ορισμένοι χρήστες είχαν πρόσβαση σε μη λογοκριμένο διαδίκτυο μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran Wire.

Αμέσως μετά, το Ιράν προχώρησε σε αυστηρότερο έλεγχο εισάγοντας έναν νόμο κατά της κατασκοπείας που απαγόρευε τη χρήση του Starlink και άλλων μη εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών δορυφορικού διαδικτύου. Ο νόμος καθιστούσε την προσωπική χρήση τιμωρητέα από έξι μήνες έως δύο χρόνια φυλάκιση.

Η χρήση του Starlink, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με κατασκοπεία, θα μπορούσε ακόμη και να επισύρει τη θανατική ποινή.

Την Κυριακή, αναφορές έδειχναν ότι ακόμη και η τελευταία λύση για τους διαδηλωτές Ιρανούς, το Starlink, είχε σβήσει, με αποτέλεσμα να χαθεί και η δορυφορική σύνδεση στο διαδίκτυο.

«Παρά τις αναφορές ότι δεκάδες χιλιάδες μονάδες Starlink λειτουργούν εντός του Ιράν, η διακοπή ρεύματος έχει επηρεάσει και τις δορυφορικές συνδέσεις», ανέφερε η Iran Wire.

Παρά την απαγόρευση του Starlink, η ανάπτυξη των δεκτών του είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη στο Ιράν. Ωστόσο, επειδή οι δέκτες Starlink χρησιμοποιούν GPS για τον εντοπισμό και τη σύνδεση με δορυφόρους, μια μέθοδος παρεμβολής στρατιωτικού επιπέδου εμποδίζει την επικοινωνία.

Ο δημοσιογράφος και επικεφαλής έρευνας στο Top10VPN(dot)com, Simon Migliano, δήλωσε στο Forbes ότι «η τρέχουσα πανεθνική διακοπή ρεύματος στο Ιράν είναι ένα αμβλύ εργαλείο που αποσκοπεί στη συντριβή της διαφωνίας... Αυτή η προσέγγιση του «kill switch» έχει ένα συγκλονιστικό κόστος, αποστραγγίζοντας 1,56 εκατομμύρια δολάρια από την οικονομία του Ιράν κάθε ώρα που το διαδίκτυο δεν λειτουργεί».

Σύμφωνα με τον Amir Rashidi, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας και πολιτικής, στο TechRadar, «αυτό το είδος παρεμβολής προκαλείται από στρατιωτικό εξοπλισμό ο οποίος δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ στα 20 χρόνια έρευνάς του». Πρόσθεσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Iran Wire, «ότι η τεχνολογία που εμπλέκεται είναι εξαιρετικά εξελιγμένη και στρατιωτικού επιπέδου και πιθανότατα παρασχέθηκε στην κυβέρνηση από τη Ρωσία ή την Κίνα, αν δεν αναπτύχθηκε εγχώρια».

Η παρεμβολή σήματος GPS λειτουργεί εκμεταλλευόμενη την αδυναμία των δορυφορικών σημάτων, τα οποία ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια από το διάστημα και φτάνουν στη Γη με εξαιρετικά χαμηλή ισχύ. Ένας παρεμβολέας εκπέμπει ένα πολύ ισχυρότερο ραδιοσήμα στις ίδιες συχνότητες, το οποίο πνίγει τις νόμιμες μεταδόσεις και εμποδίζει τους δέκτες να προσδιορίσουν την ακριβή θέση.

Η Ρωσία έχει εφαρμόσει εκτεταμένα παρεμβολές GPS σε στρατιωτικές επιχειρήσεις από το 2014, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, όπου διέκοψε την πλοήγηση, τις επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ακόμη και συστήματα GPS και συστήματα που συνδέονται με το Starlink, τα οποία παρέχονται από τις ΗΠΑ, κατά την εισβολή του 2022, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Space(dot)com.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει επιδείξει δυνατότητες μεγάλης κλίμακας παρεμβολών μέσω προσομοιώσεων ηλεκτρονικού πολέμου, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων που δείχνουν την πιθανή διακοπή του Starlink σε περιοχές μεγέθους Ταϊβάν χρησιμοποιώντας σμήνη drones.

Το Πεκίνο έχει επίσης επενδύσει σημαντικά σε τεχνολογίες κατά του GPS παράλληλα με το δορυφορικό σύστημα BeiDou, σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Economist και του Jamestown Foundation.