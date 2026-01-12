Κύπρος: Βίντεο δείχνει τέσσερις άνδρες να κλωτσούν θαλάσσια χελώνα σε παραλία

Τουρίστες κατέγραψαν σε βίντεο εργαζόμενους του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας στη Κύπρο να πετούν και να κλωτσούν θαλάσσια χελώνα σε παραλία, ενώ ένας από αυτούς απαθανατίζει το περιστατικό με το κινητό του.

Για το συμβάν διενεργείται αστυνομική έρευνα και νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθεί πώς πέθανε το ζώο.

https://www.instagram.com/reel/DTak6vzAHcV/

Πηγές του Κοινοτικού Συμβουλίου δήλωσαν στον «Φιλελεύθερο» ότι η χελώνα ήταν ήδη νεκρή όταν κλήθηκαν οι εργαζόμενοι να την περισυλλέξουν και να τη θάψουν, όπως συνηθίζεται στην περίπτωση νεκρών ζώων. Οι εργαζόμενοι ισχυρίζονται ότι την πέταξαν στο έδαφος για να καθαρίσει από την άμμο.

Η Αστυνομία Ζώων ανταποκρίθηκε σε καταγγελία και εξέτασε το σημείο. Το Τμήμα Αλιείας ενημερώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο γύρω στις 14:30 και λειτουργός που επιθεώρησε το σώμα της χελώνας στην αποθήκη του συμβουλίου έκρινε ότι ήταν νεκρή και σε προχωρημένη αποσύνθεση.

