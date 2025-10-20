Οι θαλάσσιες χελώνες... επιστρέφουν - Τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάκαμψη των πληθυσμών τους

Νέα έρευνα επιβεβαιώνει την επιτυχία των προσπαθειών διατήρησης, με εντυπωσιακές αυξήσεις σε παγκόσμια κλίμακα

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Οι θαλάσσιες χελώνες... επιστρέφουν - Τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάκαμψη των πληθυσμών τους
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν και στο παρελθόν υπέφεραν από το υπερβολικό κυνήγι και την απώλεια ενδιαιτημάτων, οι θαλάσσιες χελώνες επιμένουν, χάρη στα μέτρα προστασίας και τις ενέργειες διατήρησης. Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι πληθυσμοί τους εξακολουθούν να ανακάμπτουν, ακόμη και εν μέσω των κλιματικών αλλαγών που επηρεάζουν τους ωκεανούς.

«Οι θαλάσσιες χελώνες αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα της θαλάσσιας διατήρησης, με την ανάκαμψη πολλών πληθυσμών που φωλιάζουν», δήλωσε ο καθηγητής θαλάσσιας επιστήμης Γκρέιμ Χέις από το πανεπιστήμιο Ντίκιν στην Αυστραλία.

Επιστήμονες του πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τον ερευνητή του Noaa Fisheries, Τζέφρι Σεμινόφ, εξέτασαν την κατάσταση και των επτά ειδών θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως. Διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι πληθυσμοί θαλάσσιας χελώνας ανακάμπτουν, με περισσότερες χελώνες να φωλιάζουν σε παραλίες όπου εφαρμόζονται ισχυρότερα μέτρα προστασίας. Για παράδειγμα, έχει μειωθεί ο τεχνητός φωτισμός που μπορεί να αποπροσανατολίσει τις νεοσσοφόρες χελώνες στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον ωκεανό, ενώ πολλές αλιευτικές περιοχές έχουν υιοθετήσει μέτρα για την αποφυγή τυχαίας σύλληψης των χελωνών.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Nature Reviews Biodiversity, δείχνουν ότι «οι σημαντικές πληθυσμιακές αυξήσεις ήταν τρεις φορές πιο συχνές από τις σημαντικές μειώσεις». Συγκριτικά με το 2024, «οι σημαντικές αυξήσεις ήταν έξι φορές πιο συχνές από τις σημαντικές μειώσεις».

Για παράδειγμα, τέσσερις από τους πέντε περιφερειακούς πληθυσμούς πράσινης θαλάσσιας χελώνας (chelonia mydas) αυξάνονται, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης 500% στα αυγά που γεννήθηκαν στις Σεϋχέλλες. Αντίστοιχα, οι περισσότερες περιοχές φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Caretta-caretta, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης στη Mεσόγειο, παρουσίασαν επίσης απότομες αυξήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πράσινου ακρωτηρίου, όπου ο ετήσιος αριθμός φωλιών αυξήθηκε από περίπου 500 σε 35.000 μεταξύ 2008 και 2020.

Ο ερευνητής Τζέφρι Σεμινόφ δήλωσε: «Όταν σκέφτομαι τις θαλάσσιες χελώνες, η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι η ανθεκτικότητα. Δώστε τους την ευκαιρία να ευδοκιμήσουν και θα την εκμεταλλευτούν».

Αλλαγή αξιών και προκλήσεις

Η αυξανόμενη αξία που αποδίδουν πλέον οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις στις χελώνες αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στις δημόσιες αξίες. Όπως σχολιάζει ο Σεμινόφ, οι νεότερες γενιές δεν βλέπουν τις χελώνες ως εμπορεύματα για κυνήγι και πώληση, ενώ πρώην λαθροκυνηγοί σε ορισμένες περιοχές ηγούνται πλέον σε τουριστικές ξεναγήσεις για την παρατήρηση των χελωνών, μέσω του οικοτουρισμού.

Υπάρχουν ωστόσο δύο εξαιρέσεις σε αυτές τις θετικές τάσεις. Οι δερματοχελώνες του Ειρηνικού, οι οποίες πραγματοποιούν επικίνδυνες μεταναστεύσεις από την Ινδονησία στη Βόρεια Αμερική, μειώνονται. Επίσης, μειώνεται και ο πληθυσμός των σπάνιων αντίστοιχων χελωνών στην Καραϊβική.

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η οποία θερμαίνει τους ωκεανούς και τις παραλίες ωοτοκίας, νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι χελώνες Caretta-caretta στη Μεσόγειο ίσως να αρχίζουν να φωλιάζουν σε πιο ψυχρές περιοχές. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως αν οι νέες περιοχές είναι πιο δροσερές από τις προηγούμενες, ο πληθυσμός θα μπορούσε να θωρακιστεί έναντι της μελλοντικής αύξησης της θερμοκρασίας.

Συνολικά, ο Σεμινόφ καταλήγει: «Όταν σταματάς να κυνηγάς και να βλάπτεις ένα είδος, αυτό ανακτά τη θέση του στο οικοσύστημα και μπορεί να γίνει ξανά ένα ακμάζον μέρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

19:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Δυνατά με ψυχή» - Πού θεωρεί πως θα κριθεί ο τελικός

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Χειροπέδες σε τρία άτομα για εργαστήριο κάνναβης σε σπίτι

19:00TRAVEL

Μίσιγκαν: Η «πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας» κρύβει ένα νησί «παγωμένο στον χρόνο» όπου τα οχήματα δεν έχουν θέση

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας και οι δύο κόρες του σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το αεροσκάφος τους στη Μοντάνα

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ποια είναι η Νιλντέν Μπεκτάς Ερχουρμάν, η σύζυγος του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

18:45ΚΟΣΜΟΣ

«Ουδέν σχόλιο» απαντά το Βρετανικό Μουσείο για το «ροζ δείπνο» δίπλα στα Γλυπτά του Παρθενώνα

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Οι θαλάσσιες χελώνες... επιστρέφουν - Τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάκαμψη των πληθυσμών τους

18:32WHAT THE FACT

The Carrot: Το χρυσόψαρο που ζυγίζει όσο ένα 10χρονο, σοκάρει τους επιστήμονες

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπάκιγχαμ: Οι κατηγορίες εναντίον του πρίγκιπα Άντριου πρέπει να εξεταστούν «με τον κατάλληλο και πληρέστερο τρόπο»

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων από το κάμπινγκ

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη δασκάλα που δολοφόνησε 8χρονη μαθήτριά της

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Γεραπετρίτη-Φιντάν μετά τις αψιμαχίες για SAFE: Τι είπαν για υφαλοκρηπίδα, ευρωπαϊκή άμυνα

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η αρχηγική ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν τον θρίαμβο - «Θα “πεθάνουμε” ο ένας για τον άλλον»

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την κούνια - Νοσηλεύεται στην εντατική

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει η Μεγάλη του Γένους Σχολή τις αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο «αστυνομικός με το ψυγείο» - Κλήθηκε να καταθέσει

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την κούνια - Νοσηλεύεται στην εντατική

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Γεραπετρίτη-Φιντάν μετά τις αψιμαχίες για SAFE: Τι είπαν για υφαλοκρηπίδα, ευρωπαϊκή άμυνα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ χαλί, σαμπάνιες και χορός μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: Τι είναι το «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ποια είναι η Νιλντέν Μπεκτάς Ερχουρμάν, η σύζυγος του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ