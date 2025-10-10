Πράσινη χελώνα: Σώζεται από την εξαφάνιση και επιστρέφει στη ζωή έπειτα από δεκαετίες προσπαθειών

Η πράσινη θαλάσσια χελώνα, ένα αρχαίο θαλάσσιο πλάσμα που κάποτε κυνηγιόταν εντατικά για τα αυγά και το καβούκι της, αποσύρθηκε από το χείλος της εξαφάνισης σε μια εξέλιξη που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως μείζονα νίκη της διατήρησης του σπάνιου είδους.

Η χελώνα, που είχε ενταχθεί στη λίστα των απειλούμενων ειδών από τη δεκαετία του 1980 λόγω της δραματικής μείωσης των αριθμών της, ανακάμπτει πλέον χάρη σε δεκαετίες παγκόσμιων προσπαθειών.

Η συνταγή της επιτυχίας

Οι προσπάθειες διατήρησης, οι οποίες περιλάμβαναν την προστασία των αυγών και την απελευθέρωση των νεοσσών στις παραλίες, τη μείωση της τυχαίας σύλληψης σε αλιευτικά δίχτυα, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, απέδωσαν καρπούς.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νίκη ως καταλύτη για να πετύχουμε πολλές άλλες», δήλωσε ο δρ. Nicolas Pilcher του Marine Research Foundation.

Ο καθηγητής Brendan Godley, επιστήμονας διατήρησης στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, τόνισε πως οι πληθυσμοί της πράσινης χελώνας σε πολλά μέρη του κόσμου δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας ότι η δουλειά «εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» που εργάστηκαν για δεκαετίες «αναμφίβολα είχε αντίκτυπο».

Η αλλαγή στο επίπεδο κινδύνου

Η πιο πρόσφατη Κόκκινη Λίστα των απειλούμενων ειδών της IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης), που αποκαλύφθηκε στο Άμπου Ντάμπι, έφερε την καλή είδηση: Η πράσινη χελώνα υποβαθμίστηκε από την κατηγορία «Κινδυνεύον» (Endangered) σε «Ελάχιστης Ανησυχίας» (Least Concern).

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι οι πληθυσμοί είναι ακόμη πολύ κάτω από τα ιστορικά τους επίπεδα, η αλλαγή κατηγορίας είναι μια ένεση αισιοδοξίας.

Άσχημα νέα για τις φώκιες της Αρκτικής

Ωστόσο, η ενημέρωση της λίστας έφερε και άσχημα νέα για άλλα είδη. Οι φώκιες της Αρκτικής πλησιάζουν την εξαφάνιση, καθώς χάνουν τον θαλάσσιο πάγο λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το εν λόγω είδος της φώκιας λοιπόν, μετακινήθηκε από την κατηγορία «Ευάλωτο» σε «Κινδυνεύον», ενώ άλλα είδη φώκιας βρίσκονται πλέον στην κατηγορία «Σχεδόν Απειλούμενο» λόγω της συρρίκνωσης του θαλάσσιου πάγου, στον οποίο εξαρτώνται για αναπαραγωγή, ανάπαυση και σίτιση.

*Με πληροφορίες από BBC

