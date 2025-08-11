Σπάνιο περιστατικό στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα

Το βίντεο της επίθεσης αξιολογείται ως σημαντική καταγραφή

Σπάνιο περιστατικό στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα
Μία σπάνια καταγραφή επίθεσης από φώκια σε χελώνα Caretta – Caretta σημειώθηκε στο λιμάνι της Σύρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (9/8).

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η χελώνα βρέθηκε νεκρή και περισυνελέγη απο την Υπηρεσία Καθαριοτητας στην περιοχη των Λαζαρέττων.

Το βίντεο που κατέγραψε πολίτης και απεστάλη στον ΑΡΧΕΛΩΝ-Archelon, the Sea Turtle Protection Society of Greece αξιολογείται ως σημαντική καταγραφή.

Το πιθανότερο σενάριο της επίθεσης δεν είναι η τροφή άλλα λόγω ανταγωνισμού μεταξύ των δυο θηρευτών για την ευρεση τροφής.

Δείτε το βίντεο:

