Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 17χρονο «μπουμπούκι» - Έκανε οκτώ διαρρήξεις σε ένα μήνα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη σύλληψη 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, αλλά και για σειρά διαρρήξεων και κλοπών.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ανήλικος δράστης, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην περιοχή της Νεάπολης, αφαίρεσε με τη χρήση βίας από 68χρονη χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι ο 17χρονος είχε εμπλακεί σε οκτώ ακόμη περιπτώσεις διαρρήξεων – κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν από τις αρχές Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου 2025, στις περιοχές των Δήμων Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Θερμαϊκού.

Από τη δράση του, αφαιρέθηκαν συνολικά πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα, χρηματικό ποσό 1.960 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, καθώς και πλήθος προσωπικών εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης