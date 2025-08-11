Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Νεκρός 81χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ
Με αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος στην Κρήτη έπειτα από τροχαίο στην περιοχή των Μοιρών με θύμα έναν ηλικιωμένο
Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να χάνει την ζωή του στην άσφαλτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας (11/8) όταν ο οδηγός ενός ΙΧ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε έναν 81χρονο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο σε περιοχή των Μοιρών.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο ηλικιωμένο ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.
