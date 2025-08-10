Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οδηγός μοτοσυκλέτας σκοτώθηκε επιτόπου

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 και μισή τα ξημερώματα της Κυριακής στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στην οδό Θεμιστοκλέους Σοφούλη, με θύμα έναν 41χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διέμενε πάρα πολλά χρόνια στο νησί.

Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, προκύπτει ότι ο 41χρονος, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε ειδικό μεταλλικό κάδο ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μπαζών. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφθασαν στο σημείο, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν πλέον αργά καθώς εκτιμάται ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Και δεύτερο τροχαίο δύο ώρες μετά

Δύο μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο που σημειώθηκε στην πόλη της Ρόδου με θύμα έναν 41χρονο δικικλυστή, ένα νέο τροχαίο ευτυχώς κατεγράφη στην περιοχή Ρόδου - Λίνδου λίγο μετά τον Αρχάγγελο με κατεύθυνση το Χαράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή οδηγός του οχήματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της λίγο μετά τις 7 το πρωί με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει δεξιά σε σταθερό σημείο και στη συνέχεια, το όχημα να ανατραπεί.

Διερχόμενοι πολίτες βοήθησαν την οδηγό να βγει από το όχημα και αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε στο σημείο πολύ γρήγορα. Διασώστες μετέφεραν τη νεαρή για την παροχή πρώτων βοηθειών στο κέντρο Υγείας του Αρχαγγέλου. Από τα πρώτα στοιχεία ευτυχώς ο τραυματισμός της δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρός.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του νέου τροχαίου που λίγο έλλειψε να εξελιχθεί σε μια ακόμα τραγωδία της ασφάλτου, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

Με πληροφορίες από Rodiaki