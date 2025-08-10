Τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ στην παραλιακή – Νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 15:00 το μεσημέρι μέσα στο δεύτερο τούνελ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ο οδηγός του μοιραίου οχήματος φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα το όχημα να ξεφύγει από την πορεία του και να καρφωθεί με σφοδρότητα στον τοίχο του τούνελ.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο που σημιεώθηκε το δυστύχημα για αρκετή ώρα επικράτησε κυκλοφοριακή συμφόρηση καθώς τα διερχόμενα αυτοκίνητα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ

