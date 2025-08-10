Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολία η κυκλοφορία στην Ποσειδώνος λόγω ατυχήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Κ.Π.Ι. Σταύρος Νιάρχος, εντός του τούνελ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα .

Δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από πρόσκρουση οχήματος.

