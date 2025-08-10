Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολία η κυκλοφορία στην Ποσειδώνος λόγω ατυχήματος
Το περιστατικό σημειώθηκε στο τούνελ στο ύψος του Κ.Π.Ι. Σταύρος Νιάρχος
Δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από πρόσκρουση οχήματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Κ.Π.Ι. Σταύρος Νιάρχος, εντός του τούνελ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
