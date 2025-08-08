Θεσσαλονίκη: Αυξημένη η κίνηση των εκδρομέων προς Χαλκιδική - 100% πληρότητα στα καταλύματα

Κανονική είναι η κίνηση στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική.

Η ταχύτητα των οχημάτων φτάνει στα 80-90χλμ την ώρα, ενώ τα αυτοκίνητα που πέρασαν από τις 2 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) άγγιξαν τα 1000.

Το 85% των ξενοδοχείων στην Χαλκιδική έχουν γεμίσει για τον Αύγουστο. Η πληρότητα αυξήθηκε κατά 5% από την περασμένη εβδομάδα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια παραμένουν στο 100% της πληρότητας.

Σημειώνεται πως η Χαλκιδική τελεί σε βαθμό κινδύνου 4 για πυργακιά, λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Η Περιφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία σε όλους τους ορεινούς όγκους και τις δασικές εκτάσεις στην περιοχή της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας, του Αριστοτέλη και του δήμου Πολυγύρου. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί ως το πρωί της Δευτέρας.

