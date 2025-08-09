Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις από τον κόμβο Μαγούλας έως και την έξοδο προς Ελευσίνα
Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από τον κόμβο Μαγούλας έως και την έξοδο προς Ελευσίνα.
Τα οχήματα απομακρύνονται, με καθυστερήσεις 5'-10' να σημειώνονται στο σημείο.
