Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό

Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από τον κόμβο Μαγούλας έως και την έξοδο προς Ελευσίνα.

Τα οχήματα απομακρύνονται, με καθυστερήσεις 5'-10' να σημειώνονται στο σημείο.

Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄από κόμβο Μαγούλας έως έξοδο προς Ελευσίνα. https://t.co/oVkCSeCk8a — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 9, 2025

