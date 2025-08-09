'Εξοδος μετ εμποδίων: Σημειωτόν τα αυτοκίνητα στην Αθηνών - Κορίνθου
Όπου φύγει - φύγει για τους αδειούχους του Αυγούστου με την κίνηση να γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Ωστόσο μια βλάβη σε νταλίκα προκάλεσε δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
Έντονη κίνηση επικρατεί στην Αττική οδό από το πρωί του Σαββάτου 9 Αυγούστου με την κυκλοφορία να είναι «σταματημένη» από τα Άνω Φούσα μέχρι και τα Μέγαρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αττική οδού επικρατούν καθυστερήσεις 10'-15' από τον κόμβο Ασπροπύργου έως την έξοδο προς Ελευσίνα.
Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση των εξοδούχων
Ακολουθεί ο «χάρτης» της κίνησης:
