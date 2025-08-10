Τη Δευτέρα στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά – Η επιθυμία της οικογένειας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών

Τη Δευτέρα στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά – Η επιθυμία της οικογένειας
Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Λένας Σαμαρά στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο που υπέστη και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Η επιθυμία της οικογένειας

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

