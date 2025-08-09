Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού
Τη Δευτέρα η κηδεία
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη η κηδεία της Λένας Σαμαρά, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00.
Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.
«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας
12:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ζάκυνθος: Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών
12:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ