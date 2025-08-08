Λένα Σαμαρά: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μιμής Ντενίση για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας από ανακοπή καρδιάς το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Το σπαρακτικό μήνυμα της Μιμής Ντενίση

Η Μιμή Ντενίση φαίνεται να γνώριζε προσωπικά την άτυχη 34χρονη κοπέλα, καθώς μοιράστηκε στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, αλλά και ένα σπαρακτικό μήνυμα για τον χαμό της.

Στην ανάρτηση που έκανε η δημοφιλής ηθοποιός το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) ποζάρει στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Σαμαρά και δείχνουν και οι τρεις ευδιάθετοι και ξέγνοιαστοι.

«Τόσο νέα, τόσο δημιουργική με ευγένεια και ήθος. Πόσο άδικο. Αντώνη, Γεωργία πονάω μαζί σας .ο Θεός να σας δώσει δύναμη να αντέξετε. Προσευχόμαστε για σας και την αγνή ψυχή της Λένας που θα είναι πάντα πλάι σας», έγραψε η Μιμή Ντενίση στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DNFydcmIwSt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

